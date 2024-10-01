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Путин поручил продумать механизмы борьбы с хищением средств мошенниками

Президент также поручил обеспечить возможность назначать уполномоченное лицо для подтверждения перевода денежных средств с банковских счетов.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России продумать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, включая введение «периода охлаждения». Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизмов, направленных на противодействие хищению денежных средств с применением методов социальной инженерии (в ситуации, когда граждане под влиянием угроз, обмана и (или) злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита (займа) и передают заемные денежные средства мошенникам), включая установление “периода охлаждения” между принятием кредитором решения о предоставлении потребительского кредита (займа) физическому лицу и фактической передачей ему денежных средств», — говорится в документе.

Кроме того, было поручено обеспечить возможность назначать уполномоченное лицо для подтверждения перевода денежных средств с банковских счетов.