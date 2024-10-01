Путин поручил определить целевые показатели доли ИЖС с эскроу на 2025−2030 годы

Кроме того, поручено обеспечить широкое информирование населения о возможности применения с 1 марта 2025 года нового механизма расчетов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими строительство жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.