Путин поручил определить целевые показатели доли ИЖС с эскроу на 2025−2030 годы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил определить целевые показатели доли строительства объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием счетов эскроу в общем объеме на 2025−2030 годы. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещаний по экономическим вопросам.
«Определить на 2025−2030 годы ежегодные целевые показатели, характеризующие долю строительства объектов индивидуального жилищного строительства по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу в общем объеме строительства таких объектов», — говорится в документе.
Кроме того, поручено обеспечить широкое информирование населения о возможности применения с 1 марта 2025 года нового механизма расчетов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими строительство жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.
Путин подписал пакет законов, распространяющих действие механизма эскроу-счетов на ИЖС, 22 июля. Аналогичный механизм работает для многоквартирного жилого строительства.