Песков: бюджет на трехлетку ориентирован на высокие темпы развития

Бюджет на 2025 год предполагает, что при росте доходов на 12% к этому году расходы увеличиваются только на 5%, а относительно размера ВВП и вовсе сокращаются. Минфин отметил, что бюджет на ближайшие три года формируется в сложных внешних условиях и при сохранении санкций, поэтому главное для обеспечения его устойчивости — достаточный объем ликвидных резервов и следование долгосрочным «бюджетным правилам».