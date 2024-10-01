Песков: бюджет на трехлетку ориентирован на высокие темпы развития

«Это тщательно сбалансированный, выверенный бюджет, государство сохраняет весь объем социальных обязательств. Бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие для нашей страны темпы экономического развития», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Он отрицательно ответил на вопрос, могут ли заложенные расходы на оборону негативно повлиять на экономику. Песков уточнил, что оценка бюджета до начала его обсуждения является скорее прерогативой правительства.
Бюджет на 2025 год предполагает, что при росте доходов на 12% к этому году расходы увеличиваются только на 5%, а относительно размера ВВП и вовсе сокращаются. Минфин отметил, что бюджет на ближайшие три года формируется в сложных внешних условиях и при сохранении санкций, поэтому главное для обеспечения его устойчивости — достаточный объем ликвидных резервов и следование долгосрочным «бюджетным правилам».
Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет крепчает».