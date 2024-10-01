Октябрь: ждем закрытие дивидендных реестров и возможное повышение ставки ЦБ РФ

на Мосбирже начнутся торги акциями Аренадата

Октябрь принесет закрытие дивидендных реестров и возможное повышение ставки ЦБ РФ — Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед публикацией данных по деловой активности в производственных секторах разнонаправленны.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,1% и 0,6% соответственно, но по ходу сессии поднимались до новых пиков с августа. Рублевый индикатор стремился к 2900 пунктам, а долларовый РТС поднимался к 980 пунктам, по итогам месяца сформировав новый восходящий тренд с важными среднесрочными сопротивлениями у 3020 пунктов и 1010 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,3%, достигнув 13,24 ₽, а по ходу сессии падал до очередного минимума с октября 2023 года 13,31 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 93,22 ₽ и 104,17 ₽ соответственно (против 92,71 ₽ и 103,46 ₽ днем ранее), показав ослабление рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не найти значимых внешних поводов для повышения, что делает его подверженным рискам нисходящей коррекции. Цены на нефть перешли к консолидации у локальных минимумов, а повышение котировок металлов также приостановилось. В целом в октябре отечественным биржам предстоит доказать свое намерение продолжить рост при сохранении прежних негативных фундаментальных факторов в виде перспективы повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, а также геополитической напряженности. В ближайшие недели основные эмитенты закроют реестры по полугодовым дивидендам, после чего участники могут переключиться на ожидания выплат по итогам 9 месяцев, а также всего года. За рубежом ключевым драйвером движения остаются прогнозы по процентным ставкам ФРС и ЕЦБ.

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