Объем запасов газа в ПХГ Европы приблизился к 94,3%

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 29 сентября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 150 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 46 млн куб. м.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 94,28% (на 4,28 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 104,5 млрд куб. м газа.
Погода в ходе этой недели в Центральной и Западной Европе ожидается немного прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре подросла до 18%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь перешли к росту. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 32% от максимума. Средняя цена закупки газа в августе в Европе составила $437 за 1 тыс. куб. м, а в сентябре — около $416.