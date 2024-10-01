Нефть резко подорожала во время ударов Ирана по Израилю

После появления информации о том, что Иран готовится нанести удар баллистическими ракетами, инвесторы массово устремились скупать золото — традиционный актив-убежище. На этом фоне цены не металл подскочили до 2670 долларов за унцию. Фондовые индексы США — S&P 500 и Nasdaq — потеряли более процента каждый. Промышленный индекс ISM оказался на минимуме с мая 2023-го. А так называемый индикатор страха Уолл-стрит — индекс VIX — резко вырос.