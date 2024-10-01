Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября

В Санкт-Петербурге ищут GPU developer с зарплатой от 320 тыс. рублей. От кандидата ожидаются опыт проектирования и разработки кода для параллельных вычислений, владение языками С, С++, Java, Pyton, понимание принципов работы и использования GPU/TPU, навык управления RAM, файловой системой, сетями в *nix OS, а также знание SQL на высоком уровне. Работодатель предоставляет гибкий график работы, сокращенный рабочий день по пятницам, ДМС для сотрудников и льготную медицинскую страховку для близких.