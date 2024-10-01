Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября

В Москве агенту по коммерческой недвижимости предлагают до 900 тыс. рублей. В обязанности входят обзвон потенциальных собственников, их внесение в CRM-систему, выезд на объекты Московской области, презентация потенциальным арендаторам/покупателям, ведение переговоров, заключение сделок. Опыта работы не требуется.
Водителю-экспедитору с грузовым автомобилем в Москве готовы платить до 520 тыс. рублей. Среди требований наличие грузового автомобиля с рефрижератором от 1 т и готовность использовать его для работы, наличие мобильного телефона на базе Android (версия 8 и выше), возможность носить грузы на короткие расстояния, наличие «мягких» навыков для общения с клиентами и соблюдения стандартов сервиса.
Врача-стоматолога ищут в Краснодаре. Зарплата — до 300 тыс. рублей. Компания ищет сотрудника с опытом работы от трех лет и более. Также важны умение общаться с пациентами и наличие действующих сертификатов.
Руководителю отдела продаж в Уфе готовы платить до 300 тыс. рублей. Работодатель ждет сотрудника с лидерскими качествами и опытом управления командой, а также развитыми «мягкими» навыками. В обязанности входит организация и управление отделом продаж, разработка стратегий и планов развития, активный поиск новых клиентов и партнеров, развитие и поддержка существующей клиентской базы, мотивация и обучение персонала, анализ рынка и конкурентной среды, выявление новых возможностей для роста.
В Санкт-Петербурге ищут GPU developer с зарплатой от 320 тыс. рублей. От кандидата ожидаются опыт проектирования и разработки кода для параллельных вычислений, владение языками С, С++, Java, Pyton, понимание принципов работы и использования GPU/TPU, навык управления RAM, файловой системой, сетями в *nix OS, а также знание SQL на высоком уровне. Работодатель предоставляет гибкий график работы, сокращенный рабочий день по пятницам, ДМС для сотрудников и льготную медицинскую страховку для близких.
В Новосибирске требуется главный инженер (пищевая промышленность) с зарплатой от 250 тыс. рублей. Работнику предстоит заниматься руководством техническими службами предприятия и развитием сотрудников службы, обеспечением технической эксплуатации производственного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, проведение технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений и др. Обязательно наличие высшего технического образования и опыта работы от 3 лет.
В Троицке ищут сварщика НАКС с зарплатой до 230 тыс. рублей. Требуется опыт от года. Предстоит заниматься монтажом трубопровода, в том числе распределительной сети и ВДГО. Необходимы опыт работы от года по сварке трубопровода, а также навык ручной, электродуговой и газовой сварки.
Менеджер по туризму может работать удаленно и получать до 200 тыс. рублей. Требуется опыт работы от года. Знание английского языка будет являться преимуществом. В список обязанностей входят поиск и привлечение клиентов, заинтересованных в оздоровительных турах в лучшие отели Индии, консультация, оформление заказов и документов, связанных с организацией путешествий, взаимодействие с отелями-партнерами для обеспечения высокого уровня сервиса, постоянное расширение базы клиентов.
Senior Fullstack PHP Developer может работать полностью удаленно и получать до 200 тыс. рублей. Среди обязанностей — разработка и развитие веб-приложения, нового функционала и поддержка работоспособности проекта. Необходимы опыт работы от пяти лет, навык взаимодействия с проектами на PHP 8+ и Laravel 10, СУБД: MySQL, Tailwind, а также знание HTML, CSS, JavaScript.
AQA Engineer в Санкт-Петербурге готовы предложить от 190 тыс. рублей. Спектр обязанностей — разработка и поддержка автотестов на Scala\Gatling, тестирование API, создание моков и симуляторов, создание и настройка тестового окружения, проведение автоматизированного тестирования и анализ результатов тестовых прогонов, создание и поддержка тестовой отчетности в Jira, Confluenсe, взаимодействие с командой разработки, участие в проведении нагрузочного тестирования. Требуется опыт работы от года, знание и понимание методологий тестирования и разработки ПО, принципов ООП, навык автоматизации/программирования на Scala/Java (UI, Back, API), понимание принципов работы приложений, REST, HTTP, Git, Jenkins, написания SQL запросов, опыт работы с Jmeter.
25 сентября «Известия» ознакомились с результатами исследования Русской школы управления (РШУ), согласно которым треть работодателей может отказать профессионалу в приеме на работу из-за нестандартного внешнего вида. В то же время на фоне дефицита кадров 28% работодателей признали, что стали менее критично относиться к облику.