Названы самые востребованные профессии в России

Также в перечне с наибольшим дефицитом находятся администраторы магазина с медианной зарплатой в 53 тыс. рублей, автослесари и автомеханики (99,8 тыс. рублей), фармацевты-провизоры (60,2 тыс. рублей), слесари и сантехники (71,1 тыс. рублей), агенты по недвижимости (146,9 тыс. рублей) и мерчандайзеры (43,5 тыс. рублей).