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Мишустин: товарооборот РФ и Киргизии за шесть месяцев увеличился на 13%

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Российско-киргизский товарооборот за первые шесть месяцев 2024 года увеличился на 13%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Ереване на полях Евразийского экономического форума (ЕЭФ) с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым.

Источник: РИА "Новости"

«Мы высоко ценим дружественные и братские отношения с Киргизией, заинтересованы в расширении нашего торгово-экономического сотрудничества. У нас в январе — июле взаимный товарооборот увеличился на 13%», — сказал Мишустин.

Глава российского правительства предложил ускорить запуск совместных проектов в области транспорта, логистики, промышленной и сельской кооперации, цифровой экономики. «Хотел бы отметить полезную деятельность Российско-киргизского фонда развития. Профинансировано более чем 3 500 проектов, прорабатываются новые предложения. Важно дать новый импульс работе этого фонда», — добавил Мишустин.

Ранее Мишустин уже провел двусторонние переговоры с председателем Совета министров Белоруссии Романом Головченко. Позднее премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии примут участие в пленарной сессии ЕЭФ, посвященного десятилетию Евразийского экономического союза. Ее темой станет цифровизация в современных реалиях.

Кроме того премьеры стран ЕАЭС соберутся на заседание Евразийского межправительственного совета, который определит направления промышленного сотрудничества в союзе до 2030 года, в том числе в вопросах импортозамещения.