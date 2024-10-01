Мишустин: товарооборот РФ и Киргизии за шесть месяцев увеличился на 13%

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Российско-киргизский товарооборот за первые шесть месяцев 2024 года увеличился на 13%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Ереване на полях Евразийского экономического форума (ЕЭФ) с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым.