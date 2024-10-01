Минфин США ввел санкции против двух юридических и семи физических лиц РФ

В обновленный перечень ограничений попали ООО «Вымпел-Содействие» и ООО «Солар-Инвест», а также Эдуард Бендерский, Беят Рамазанов, Вадим Погодин, Сергей Рыженков, Александр Рыженков, Виктор Якубец и Алексей Щетинин. США обвиняют их в незаконных действиях в киберсфере.
Включение в санкционный список подразумевает заморозку активов в Штатах и запрет гражданам и компаниям США вести бизнес с его фигурантами.
В четверг, 26 сентября, Соединенные Штаты объявили о новых санкциях, которые коснулись одного гражданина РФ и платежной системы Cryptex. Такие данные опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. В публикации уточняется, что под ограничения попала платежная система Cryptex, зарегистрированная на Сент-Винсенте и Гренадинах, а также россиянин Сергей Иванов, род деятельности которого не уточнили.
Ранее журнал American Conservative отмечал, что Вашингтон не смог добиться своих целей антироссийскими санкциями, навредив себе больше, чем Москве.
Эту мысль подтвердил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя»: «Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней, проигрывает часто в условиях честной борьбы, прибегая к дискриминации, подавая ее под маской мнимой евроатлантической солидарности, борьбы за права человека и так далее».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совещании глав МИД стран «Группы двадцати» в Нью-Йорке, что экстерриториальное применение Западом санкций против России бьет по беднейшим странам мира. Дипломат назвал такой подход «рейдерским».
«За последние 10 лет против только России коллективным Западом введено свыше 21 тысячи незаконных ограничений. Их экстерриториальное применение — это еще больший одиозный, нелегитимный рейдерский подход, который бьет по беднейшим странам и нуждающимся группам населения, лишая их доступного продовольствия, энергоресурсов и удобрений», — сказал Лавров в своем выступлении.