Минфин США ввел санкции против двух юридических и семи физических лиц РФ

В четверг, 26 сентября, Соединенные Штаты объявили о новых санкциях, которые коснулись одного гражданина РФ и платежной системы Cryptex. Такие данные опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. В публикации уточняется, что под ограничения попала платежная система Cryptex, зарегистрированная на Сент-Винсенте и Гренадинах, а также россиянин Сергей Иванов, род деятельности которого не уточнили.