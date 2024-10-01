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МЭР: турпоток в Россию из Ирана в первой половине 2024 года вырос на 28%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Туристический поток из Ирана в Россию по итогам первого полугодия 2024 года увеличился на 28% по сравнению с таким же периодом прошлого года — до 18 тыс. поездок, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с министром экономики и финансов Ирана Эхсаном Хандузи.

Источник: Reuters

«Взаимный турпоток в прошлом году вырос на 52% и превысил допандемийный уровень. За первое полугодие 2024 года этот показатель составил более 26 тыс. поездок, из них 18 тыс. поездок совершено иранскими туристами в Россию — это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Решетников, слова которого приводят в пресс-службе Минэкономразвития.

По его словам, рост взаимных туристических поездок стимулирует прямое авиасообщение и групповые безвизовые поездки между двумя странами. За прошедшие полгода количество рейсов между Россией и Ираном возрос более чем вдвое. Расширилась география полетов, открылись новые маршруты — Санкт-Петербург — Тегеран, Сочи-Тегеран и Грозный-Тегеран.

«С начала этого года российские и иранские компании начали реализацию турпродуктов под безвизовые поездки. Спрос на безвизовые путешествия у жителей наших стран постоянно растет. Также с августа прошлого года иранские туристы получили возможность получать электронную визу для путешествий по России. С начала 2024 года этой возможностью воспользовались более 12,5 тыс. иранских туристов», — подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.

Решетников добавил, что Иран является одним из наиболее перспективных туристических партнеров России.