МЭР: турпоток в Россию из Ирана в первой половине 2024 года вырос на 28%

«Взаимный турпоток в прошлом году вырос на 52% и превысил допандемийный уровень. За первое полугодие 2024 года этот показатель составил более 26 тыс. поездок, из них 18 тыс. поездок совершено иранскими туристами в Россию — это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Решетников, слова которого приводят в пресс-службе Минэкономразвития.