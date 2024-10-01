Малый и средний бизнес получил свыше 10 млрд рублей микрозаймов через сервис на МСП.РФ

«Почти две трети (63%) микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, почти треть (31%) — на инвестиционные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (27% и 24% от общего объема микрозаймов), а также производства (18%)», — добавил он.