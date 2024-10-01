Курс юаня к рублю установил новый рекорд

В понедельник, 30 сентября 2024 года, на Московской бирже рубль вновь оказался под давлением, после того как участники рынка начали торги с активной продажи российской валюты. В первые часы торгов курс китайского юаня поднялся до 13,32 рубля за юань, достигнув максимальных значений с октября 2023 года. Однако к окончанию дня курс стабилизировался на уровне 13,24 рубля, сохранив уровень закрытия предыдущей пятницы. По сравнению с концом августа, это на 1,2 рубля выше.