Курс юаня к рублю установил новый рекорд

В понедельник, 30 сентября 2024 года, на Московской бирже рубль вновь оказался под давлением, после того как участники рынка начали торги с активной продажи российской валюты. В первые часы торгов курс китайского юаня поднялся до 13,32 рубля за юань, достигнув максимальных значений с октября 2023 года. Однако к окончанию дня курс стабилизировался на уровне 13,24 рубля, сохранив уровень закрытия предыдущей пятницы. По сравнению с концом августа, это на 1,2 рубля выше.
Рост курса юаня на российском рынке сопровождается его укреплением на мировых площадках. Аналитический портал Investing.com сообщает, что на прошлой неделе курс доллара США снижался до 7,01 юаня за доллар, уровня, наблюдавшегося в октябре прошлого года. В понедельник курс закрепился на отметке 7,018 юаня, что на 1% ниже августовских показателей. Владимир Евстифеев, начальник аналитического отдела банка «Зенит», объясняет это смягчением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и введением китайскими властями новых мер поддержки экономики, которые привели к росту иностранных инвестиций в страну.
На российском рынке укрепление юаня также поддерживается внутренними факторами. Один из таких факторов — сокращение валютного предложения со стороны российских экспортеров на фоне снижения цен на нефть.
Слабость рубля усугубляется низкой активностью крупных игроков рынка. По данным из источников «Коммерсанта», суммарный объем торгов юанем в режиме «завтра» на Московской бирже в сентябре составил около 2,1 триллиона рублей, что на 9% меньше, чем в августе. Среднедневной объем торгов снизился на 7,5%, до 98 миллиардов рублей.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует, что в октябре курс юаня будет колебаться в диапазоне 12,8−13,7 рубля за юань, в то время как курс доллара будет находиться между 90 и 96 рублями за доллар.
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