Каждый четвертый ипотечный заемщик после ипотеки берет кредит на ремонт

«Средний размер новых кредитов наличными уже два года не превышает 200 тысяч рублей… Выросла доля выданных необеспеченных кредитов наличными сроком от четырёх до пяти лет — до 70,9% (плюс 6,3 п.п. за год). Доля кредитов со сроком более пяти лет сократилась за год на 4,2 п.п., до 5,8%», — указывается там же.