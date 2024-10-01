Каждый четвертый ипотечный заемщик после ипотеки берет кредит на ремонт

«В первый год после получения ипотеки 27% заемщиков берут потребительский кредит — возможно, на ремонт. Эта доля остается устойчивой», — подсчитали эксперты ЦБ.
«Доля заемщиков, бравших потребительский кредит на сумму свыше 100 тысяч рублей до получения ипотеки, остается стабильной. Такие потребительские кредиты могли быть использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке», — отмечается там же.
При этом у каждого второго заемщика остаток задолженности по кредиту наличными составляет не более 250 тысяч рублей. На конец прошлого полугодия 22 миллиона человек имели задолженность по кредиту наличными, у 89% из них она не превышает 1 миллиона рублей, также подсчитали в ЦБ.
Половина задолженности по кредитам наличными приходится на кредиты размером от 500 тысяч рублей до 2 миллионов. Средний размер задолженности по кредитам наличными составляет около 450 тысяч рублей, отмечается там же.
«Средний размер новых кредитов наличными уже два года не превышает 200 тысяч рублей… Выросла доля выданных необеспеченных кредитов наличными сроком от четырёх до пяти лет — до 70,9% (плюс 6,3 п.п. за год). Доля кредитов со сроком более пяти лет сократилась за год на 4,2 п.п., до 5,8%», — указывается там же.