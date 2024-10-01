Хочу взять кредит. Какого подвоха можно ждать от менеджеров?

Давайте разбираться, что это может быть.
Первое — это дополнительные страховые полисы. По закону банк не в праве заставлять вас покупать несколько разных страховок. Кроме того, в разных страховых компаниях — разные цены. Даже когда страховка требуется, например, при ипотеке, необязательно соглашаться на вариант, который порекомендовал менеджер банка.
Второе — это навязывание договора с пенсионным фондом.
Иногда менеджеры говорят, что банк не выдаст кредит, если вы не переведете накопительную часть государственной пенсии в негосударственный пенсионный фонд. Это не так, ведь пенсионное страхование не может быть условием получения кредита.
Третий вид услуг, который вам могут навязывать — это предложения от партнеров банка, такие как консультации врачей, юристов или автомехаников. По закону о защите прав потребителей банки не вправе делать подписку на свои услуги условием кредита, а тем более включать такие услуги в кредитный договор по умолчанию.
НО обратите внимание: банк может включить цену страховок и дополнительных сервисов в сумму кредита. Это возможно только с согласия заемщика. Поэтому перед тем, как подписывать кредитный договор, тщательно проверьте все его пункты. Если там есть ненужные вам дополнительные услуги, откажитесь от них.
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