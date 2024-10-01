Хочу взять кредит. Какого подвоха можно ждать от менеджеров?

Третий вид услуг, который вам могут навязывать — это предложения от партнеров банка, такие как консультации врачей, юристов или автомехаников. По закону о защите прав потребителей банки не вправе делать подписку на свои услуги условием кредита, а тем более включать такие услуги в кредитный договор по умолчанию.