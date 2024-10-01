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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре снизился до 49,5 пункта

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2024 года снизился до 49,5 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

Источник: Freepik

«Последние данные свидетельствуют об ухудшении показателей сектора, что стало первым подобным снижением с апреля 2022 года», — говорится в исследовании.

Также, по данным S&P Global, темпы роста как производственных затрат, так и себестоимости продукции ускорились на фоне повышения цен на транспортировку и поставщиков, которые в значительной степени были переложены на плечи потребителей. Более того, темпы роста отпускных цен были самыми высокими почти за год.

В исследовании отмечается, что причиной общего спада стало возобновившееся и значительное сокращение объемов производства в сентябре, которое было связано с низким спросом и задержками поставок поставщиками, что привело к нехватке сырья и замедлило выпуск продукции. Падение стало первым с июля 2022 года.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.