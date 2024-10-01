Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре снизился до 49,5 пункта

Также, по данным S&P Global, темпы роста как производственных затрат, так и себестоимости продукции ускорились на фоне повышения цен на транспортировку и поставщиков, которые в значительной степени были переложены на плечи потребителей. Более того, темпы роста отпускных цен были самыми высокими почти за год.