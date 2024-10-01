Грузный путь: перевозчики предупредили власти о риске дефицита фур

В России может возникнуть дефицит фур, предупреждают перевозчики. Среди причин — рост на 85% ставок утильсбора с 1 октября и неподъемный лизинг в 27−29%. Ассоциации дилеров и перевозчиков обратились в Минпромторг. Бизнес просит принять меры, ведь дефицит новых грузовиков в автопарках критичен для экономики, в которой перевозки занимают 14% ВВП, и сказывается на цене всех потребительских товаров. В министерстве отметили, что в 2024 году уже запущена льготная программа лизинга — она распространяется на седельные тягачи и предусматривает скидку в 850 тыс. рублей. На эти цели выделено дополнительно 8 млрд рублей.