«Газпром» подает газ Европе через Украину на «Суджу» в объеме 42,4 млн куб. м

6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится ГИС «Суджа». Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину. Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда «Оператор ГТС Украины» сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской Народной Республике. Между тем в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.