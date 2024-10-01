Fortune: европейские миллионеры готовят наследников к «великому трансферу» богатства

HSBC провел опрос состоятельных предпринимателей (Entrepreneurial Wealth Report), чтобы оценить их планы по передаче богатства своим наследникам. В нем приняли участие около 1000 человек.
Более трети опрошенных заявили, что планируют выйти из бизнеса в течение следующих пяти лет. Семь из десяти предпринимателей говорят, что-то, когда они отойдут от дел, зависит от готовности их наследников принять бразды правления. Более половины респондентов предпочли бы сохранить бизнес в семье. Это один из наиболее популярных вариантов для людей, активы которых превышают 10 млн долларов.
Однако многие назвали проблемой подготовку наследников к получению этих активов. У европейских предпринимателей есть серьезные опасения, что их дети могут не справиться с управлением бизнесом или ответственным подходом к богатству. Треть опрошенных сомневаются в трудовой этике своих детей. Они также обеспокоены отсутствием у них интереса к семейному бизнесу, знаний и навыков для эффективного управления семейными предприятиями.
Кроме того, многие предприниматели считают, что их дети, возможно, захотят пойти своим путем в мире бизнеса, подальше от предполагаемых семейных уз.
Чтобы помочь подготовить наследников и «великому трансферу» богатства, финансовые учреждения Европы начали проводить так называемые семейные дни. Рассел Прайор, руководитель отдела по вопросам управления семейным благосостоянием и благотворительности в HSBC Global Private Banking, описал семейные дни как индивидуальные мероприятия для состоятельных клиентов в экстравагантной форме легкой семейной терапии.
По его словам, отцы и сыновья, матери и дочери и даже дети в одиночку посещают специальные мероприятия HSBC, которые призваны подготовить молодое поколение к вступлению в права наследования и реализации планов преемственности.
Благодаря этим встречам семьи начинают понимать, как может выглядеть передача имущества, а родители начинают разговор со своими детьми об ожиданиях в отношении наследства и о том, готовы ли они возглавить семейный бизнес. Детей также знакомят с техническими аспектами богатства, миром инвестиций и возможностями предпринимательства и филантропии.
На отдельных конференциях миллениалы и зумеры могут пообщаться с ровесниками, находящимися в похожей ситуации — не знающими, как справиться с головокружительной задачей наследования состояния своих родителей.
Пока неясно, насколько эффективными окажутся такие мероприятия. Но понятно одно: подход «голова в песок», используемый многими нынешними основателями бизнесов, не является долгосрочным решением.
«Передача богатства, к сожалению, неизбежна, когда люди уходят из жизни, — говорит Прайор. — А вот степень, в которой вы к этому готовы, не является неизбежной. Это выбор».
«Молчаливое поколение» — люди, родившиеся с 1925—1928 по 1945 год; бэби-бумеры — родившиеся с 1946 по 1964 год; миллениалы — родившиеся с начала 1980-х до середины 1990-х годов; зумеры (поколение Z) — родившиеся с 1993—1995 по 2008—2010 годы.
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