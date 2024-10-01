Fortune: европейские миллионеры готовят наследников к «великому трансферу» богатства

Более трети опрошенных заявили, что планируют выйти из бизнеса в течение следующих пяти лет. Семь из десяти предпринимателей говорят, что-то, когда они отойдут от дел, зависит от готовности их наследников принять бразды правления. Более половины респондентов предпочли бы сохранить бизнес в семье. Это один из наиболее популярных вариантов для людей, активы которых превышают 10 млн долларов.