Forbes назвал богатейшего человека в США

Чтобы попасть в список в этом году, состояние американца должно оцениваться в 3,3 миллиарда долларов, в прошлом году показатель составлял 2,9 миллиарда. Таким образом, в список не попали такие деятели шоу-бизнеса, как Опра Уинфри (3 миллиарда долларов), Тейлор Свифт (1,3 миллиарда), Брюс Спрингстин и Джерри Сайнфелд (1,1 миллиарда), а также Арнольд Шварценеггер (1 миллиард).