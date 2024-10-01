ДОМ.РФ выплатит 15 млрд рублей дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2023 года

«Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ДОМ.РФ по итогам 2023 года денежные средства в размере 15 000 488 976,96 рубля, что составляет 25% от скорректированной чистой прибыли ДОМ.РФ по итогам 2023 года», — говорится в сообщении.