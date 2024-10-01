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ДОМ.РФ выплатит 15 млрд рублей дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2023 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Объем дивидендов, которые предстоит выплатить владельцам обыкновенных акций ДОМ.РФ по итогам 2023 года, составит 15 млрд рублей. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Источник: Freepik

«Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ДОМ.РФ по итогам 2023 года денежные средства в размере 15 000 488 976,96 рубля, что составляет 25% от скорректированной чистой прибыли ДОМ.РФ по итогам 2023 года», — говорится в сообщении.

Из этой суммы деньгами акционерам будет перечислено 14,7 млрд рублей и еще 290,6 млн рублей — в форме недвижимого имущества.

Доход из расчета на одну акцию эмитента составил 92,72 рубля.

Также в резервный фонд ДОМ.РФ было решено направить 5% чистой прибыли — 1,6 млрд рублей.