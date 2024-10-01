CNN вводит платный доступ к материалам сайта

Платный или ограниченно платный доступ в последнее время вводят все больше новостных и медиаизданий. Одним из них стала The New York Times, которая после введения платного доступа к ряду своих материалов заметно увеличила поступления от цифровых услуг. Кроме того, отмечают американские СМИ, по мере постепенного перехода пользователей с телевизионного контента на онлайн-контент телевизионные компании получают все меньше поступлений от рекламы на ТВ и платных подписок на свои каналы.