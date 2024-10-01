CNN вводит платный доступ к материалам сайта

«Начиная с сегодняшнего дня мы попросим пользователей в США о внесении небольшой ежемесячной оплаты для получения неограниченного доступа к материалам сайта CNN.com», — заявил исполнительный вице-президент CNN по цифровым продуктам и сервисам Алекс Маккалум.
Он пояснил, что введение платы пока не распространяется на «среднестатистических пользователей сайта CNN, которые читают всего несколько статей в месяц». «Только после того, как пользователи прочитают определенное количество статей, им будет предложено внести оплату для дальнейшего ознакомления с материалами сайта, — отметил господин Маккалум.— Вдобавок к неограниченному доступу к материалам CNN.com платные подписчики получат преимущества в виде эксклюзивной информации о ходе выборов, оригинальные документальные фильмы, ежедневную подборку наиболее ярких журналистских материалов и меньше рекламы».
Пока компания не уточняет, какое количество материалов сайта можно будет получить бесплатно.
Платный или ограниченно платный доступ в последнее время вводят все больше новостных и медиаизданий. Одним из них стала The New York Times, которая после введения платного доступа к ряду своих материалов заметно увеличила поступления от цифровых услуг. Кроме того, отмечают американские СМИ, по мере постепенного перехода пользователей с телевизионного контента на онлайн-контент телевизионные компании получают все меньше поступлений от рекламы на ТВ и платных подписок на свои каналы.