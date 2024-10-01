Число ипотечных заемщиков в России выросло на 8% за год

«Задолженность у заемщиков, имеющих банковский кредит и заем в МФО, за год увеличилась на 852 миллиарда рублей. При этом на заемщиков, которые сначала берут кредит в банке, а затем заем в МФО, приходится более 60% задолженности. За год объем задолженности у таких заемщиков вырос более чем на 50%», — говорится в материале.