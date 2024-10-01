Число ипотечных заемщиков в России выросло на 8% за год

«Количество ипотечных заемщиков за последние 12 месяцев увеличилось на 8%, до 10,7 миллиона человек. … Средняя задолженность заемщика, получившего во втором квартале 2024 года ипотеку, составила 3,9 миллиона рублей», — говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» за первое полугодие 2024 года.
«Число заемщиков с автокредитом за год возросло на 44% и впервые превысило 2 миллиона человек», — также указывается в материале.
Там отмечается, что по состоянию на 1 июля число заемщиков банков и МФО превысило 50 миллионов человек (рост на 3,6 миллиона человек). Отмечается, что выросло и количество заемщиков, имеющих только банковский кредит: на 2,5 миллиона человек за год (на 6,6%), а задолженность таких заемщиков за 12 месяцев выросла на 6,8 триллиона рублей (на 24%).
По данным регулятора, подавляющее большинство заемщиков сначала берут кредит в банке, а потом идут за займом в МФО. За последний год число таких заемщиков выросло более чем на 20%.
«Задолженность у заемщиков, имеющих банковский кредит и заем в МФО, за год увеличилась на 852 миллиарда рублей. При этом на заемщиков, которые сначала берут кредит в банке, а затем заем в МФО, приходится более 60% задолженности. За год объем задолженности у таких заемщиков вырос более чем на 50%», — говорится в материале.
Продолжает расти и доля заемщиков, имеющих три кредита и более: на конец первого полугодия 2024 года их доля составила 51% (годом ранее — 46%). Количество таких заемщиков за год увеличилось на 20% и на 1 июля составило 13,2 миллиона человек. Количество заемщиков с одним кредитом остается стабильным.
Продолжается рост числа заемщиков в сегменте «Кредитные карты»: на 1 июля их число превысило 28 миллионов человек (рост на 5,2 миллиона человек за год, из которых 30% в возрасте до 30 лет). При этом количество заемщиков по кредитам наличными сократилось до 22,2 миллиона человек (снижение на 0,5 миллиона человек за год).