ЦБ: банки стали активнее выдавать кредиты молодым заемщикам

Примечательно, что кредитные карты стали значительно популярнее: по состоянию на 1 июля численность их пользователей увеличилась на 5,2 миллиона человек, или на 22%. Особенно выросло число карт, выданных молодым людям до 20 лет.
Серьезный рост зафиксирован и в сфере автокредитования: количество граждан с автокредитами возросло на 44% и впервые превысило отметку в 2 миллиона. Однако основными заемщиками здесь остаются лица старше 35 лет.
В то же время, интерес к кредитам наличными снизился: число заемщиков сократилось на полмиллиона человек.
Для повышения доступности ипотечных программ банки увеличивают срок выплаты ипотеки, часто предлагая сроки от 25 до 31 года. Таким образом, около половины ипотеки, выданной в первой половине текущего года, предоставлена заемщикам, которые достигнут возраста старше 65 лет к моменту ее полного погашения.
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