ЦБ: банки стали активнее выдавать кредиты молодым заемщикам

Для повышения доступности ипотечных программ банки увеличивают срок выплаты ипотеки, часто предлагая сроки от 25 до 31 года. Таким образом, около половины ипотеки, выданной в первой половине текущего года, предоставлена заемщикам, которые достигнут возраста старше 65 лет к моменту ее полного погашения.