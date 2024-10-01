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ЦБ: банки стали активнее выдавать кредиты молодым заемщикам

В первом полугодии 2024 года банки активно увеличили объем кредитования среди заемщиков в возрасте до 35 лет, сообщает Банк России по данным Бюро кредитных историй (БКИ). Доля кредитных продуктов, выданных этой возрастной группе, в среднем выросла на 8 процентных пунктов во всех сегментах.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Примечательно, что кредитные карты стали значительно популярнее: по состоянию на 1 июля численность их пользователей увеличилась на 5,2 миллиона человек, или на 22%. Особенно выросло число карт, выданных молодым людям до 20 лет.

Серьезный рост зафиксирован и в сфере автокредитования: количество граждан с автокредитами возросло на 44% и впервые превысило отметку в 2 миллиона. Однако основными заемщиками здесь остаются лица старше 35 лет.

В то же время, интерес к кредитам наличными снизился: число заемщиков сократилось на полмиллиона человек.

Для повышения доступности ипотечных программ банки увеличивают срок выплаты ипотеки, часто предлагая сроки от 25 до 31 года. Таким образом, около половины ипотеки, выданной в первой половине текущего года, предоставлена заемщикам, которые достигнут возраста старше 65 лет к моменту ее полного погашения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».