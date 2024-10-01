Бремя лидера: США оказались в долговой ловушке

Мрачная статистика
«Америка стремительно банкротится. Бюджет министерства обороны США — это очень большой бюджет. Это один триллион долларов в год. А процентные платежи по госдолгу страны только что превысили оборонный бюджет», — заявил Маск в начале сентября.
Госдолг начал быстро расти в первый год пандемии — в 2020 году был поставлен рекорд в 26 трлн долларов. По последним данным казначейства США, госдолг страны достиг 35,3 трлн долларов и непрерывно обновляет максимумы. Ключевая отметка в 34 трлн была преодолена в начале января, а 29 июля показатель достиг 35 трлн долларов. Это больше размера экономики страны.
За 2023 год госдолг США вырос на 4 трлн долларов. Каждый день страна выплачивает проценты в размере 2,4 млрд долларов по ранее взятым кредитам (размещенные облигации
Минфин США берет в долг для финансирования дефицита бюджета — в казне не хватает доходов. За последние 50 лет федеральный бюджет имел профицит только четыре раза — последний раз в 2001 году. К августу 2024 года дефицит бюджета США вырос почти на четверть и достиг 1,9 трлн долларов. По прогнозу управления, дефицит федерального бюджета в этом году составит 1,9 трлн, к 2034 году — 2,8 трлн долларов. Для сдерживания роста госдолга власти устанавливают потолок, который периодически отменяют.
Как это возможно
США частично финансируют свой дефицит бюджета за счет денежной эмиссии и экспансии доллара с 1970-х годов. Это стало возможно благодаря отказу от Бреттон-Вудской валютной системы, которая была создана на Международной валютно-финансовой конференции в 1944 году.
Государства-участники конференции учредили Международный валютный фонд и утверждили две резервные валюты — доллар США и фунт стерлингов с привязкой к цене золота. США обязались менять доллары на золото иностранным центральным банкам по твердому курсу. Стоимость выпущенных в обращение денег обеспечивалась запасами золота страны.
Но в 1971 году президент США Ричард Никсон объявил о запрете конвертации доллара в золото по официальному курсу. Началась эпоха валютных войн, когда национальные валюты ослабляются для увеличения конкурентоспособности своих товаров на мировых рынках. В 1976—1978 годах страны-члены МВФ одобрили создание Ямайской мировой валютной системы с плавающими курсами валют вместо Бреттон-Вудской.
Смогут ли выбраться
Фундаментально США не смогут выбраться из долговой ловушки, т.к. эта проблема по сути своей не имеет решения — у США бюджета расходы исторически сильно выше доходов, и консолидированный бюджет остается дефицитным.
«В текущих условиях высоких процентных ставок, роста расходов на оборону и социальные нужны дефицит бюджета будет только расширяться. Потолок госдолга “временно отменили” — но, по всей видимости, это не временное явление», — пояснила экономист. По ее данным, в дополнение к новым заимствованиям, часть уже имеющегося долга в последние два года была рефинансирована по более высоким процентным ставкам, что также увеличило расходы на обслуживание долга.
Облегчить долговую кабалу могло бы снижение ставок Федеральной резервной системы — сейчас ставка находится на рекордно высоком уровне.
«Снижение ставки поможет сократить расходы на обслуживание долга, но вряд ли существенно», — полагает Ксения Бондаренко. В Конгрессе ожидают, что ставка по 10-летним казначейским облигациям будет медленно снижаться до 3,6% к 4 кварталу 2026 года, а затем будет постепенно расти до 4,1% к 2034 году. Ожидается также, что через 10 лет процентные платежи по долгу составят более 16% от расходов федерального бюджета.
По мнению экономиста Владимира Рожанковского, управляющего директора Trade123, ответ на вопрос, займется ли страна вопросами снижения госдолга или просто навеки запустит «печатный станок» и разгонит инфляцию до небес — все это зависит от следующего президента. Пока кандидаты в американские лидеры не рассказывают, как будут решать эту задачу. Вооруженные конфликты — как и непомерные долговые нагрузки государств — прежде всего, США и Японии — остаются важнейшими пунктами любой политической повестки, полагает он.
Сокращения расходов правительства будет недостаточно. По мнению экономиста, для глобального решения задачи США потребуются переговоры о реструктуризации госдолга с крупнейшими держателями американских гособлигаций, среди которых Китай и Япония.
Как отметил Ильяс Зарипов, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, США пока не думают о госдолге, поскольку каждые четыре года в США начинается «предвыборная гонка». Все, что говорится и делается сейчас политиками и чиновниками США, то, о чем говорят известные личности и блогеры, направлено, в основном, на своего избирателя. Пока весь американский истеблишмент думает о выборах, и все действия и выступления направлены на них.
По его мнению, ФРС США, захватив право на печать долларов, которые стали на долгое время основной мировой валютой расчетов и резервной валютой, получили возможность решать свои финансовые проблемы за счет всех стран мира.
«Дефолта США не будет в обозримом будущем, поскольку зависимость от доллара всего мира еще высока. А если нет опасности дефолта, то пока США не надо думать о мерах выхода из долговой ямы», — отметил Ильяс Зарипов. По его оценке, если победят демократы, ситуация с долгом может усугубиться, поскольку они сосредоточены на других проблемах. Победа республиканцев вероятнее сподвигнет новую администрацию заниматься долговой проблематикой.
«С моей точки зрения, следует сокращать бюджетные расходы, в основном, оборонные», — считает экономист. Но и это сделать, по его оценке, будет нелегко из-за интересов американского ВПК, который также является активным спонсором обеих основных партий.
«Предполагаю, что в случае победы Трамп начнет с аудита всех бюджетных расходов предыдущей администрации для того, чтобы определить возможности для баланса расходов и доходов бюджета», — напомнил Ильяс Зарипов.
Так было во время прихода республиканца Рейгана к власти, когда он за счет сокращения бюджетных расходов (социальных пособий) и общей экономии, сумел оздоровить экономику США. «Рейгономика» доказала свою эффективность и привела к переизбранию своего автора.
«Другие меры — понижение процентной ставки, повышение налогов, также стоит применять осторожно, просчитывая возможные последствия», — считает Ильяс Зарипов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».