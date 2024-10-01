Бремя лидера: США оказались в долговой ловушке

Как отметил Ильяс Зарипов, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, США пока не думают о госдолге, поскольку каждые четыре года в США начинается «предвыборная гонка». Все, что говорится и делается сейчас политиками и чиновниками США, то, о чем говорят известные личности и блогеры, направлено, в основном, на своего избирателя. Пока весь американский истеблишмент думает о выборах, и все действия и выступления направлены на них.