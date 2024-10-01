Банк России зафиксировал рост закредитованности населения

В сегменте микрофинансовых организаций (МФО) также наблюдается рост закредитованности. Доля заемщиков с двумя и более займами МФО выросла с 34,2% до 38,8% за год к 1 июля 2024 года. При этом средний долг заемщика МФО увеличился с 42,3 тыс. до 51,7 тыс. рублей.