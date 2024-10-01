Банк России отметил сокращение объема подозрительных операций

Объемы обналичивания в России за первые шесть месяцев текущего года уменьшились на 25% — до 27,8 млрд рублей. Сокращение в банковском секторе составило 30% — до 19,6 млрд рублей. Такое снижение связано прежде всего с уменьшением обналичивания по платежным картам, используемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, где объемы снизились более чем в два раза. Кроме того, в четыре раза уменьшилось число операций по исполнительным документам.