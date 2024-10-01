Банк России отметил сокращение объема подозрительных операций

Центробанк России выпустил новый доклад, в котором подробно описана структура подозрительных денежных операций и указаны сектора экономики, которые активно использовали «теневые» финансовые услуги.
Объемы обналичивания в России за первые шесть месяцев текущего года уменьшились на 25% — до 27,8 млрд рублей. Сокращение в банковском секторе составило 30% — до 19,6 млрд рублей. Такое снижение связано прежде всего с уменьшением обналичивания по платежным картам, используемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, где объемы снизились более чем в два раза. Кроме того, в четыре раза уменьшилось число операций по исполнительным документам.
Операции с признаками вывода средств за границу сократились на 32%, составив 8,4 млрд рублей. В первой половине 2024 года основной спрос на теневые финансовые услуги приходился на строительную отрасль, составляя 31% от общего объема. Заметный вклад внесли также сферы услуг и торговли, каждая из которых обеспечила по 25% спроса. Эти показатели остались на уровне аналогичного периода прошлого года.
Эффективной мерой в борьбе с подозрительными операциями стала работа информационно-аналитической системы «Знай своего клиента». За последние два года кредитные организации активно противодействовали операциям клиентов с высоким уровнем риска. В результате были применены около 500 тысяч ограничительных мер к 160 тысячам таких клиентов, что позволило предотвратить вывод более 130 млрд рублей в теневой сектор экономики.
Этот механизм нацелен на сокращение числа компаний, созданных исключительно для проведения сомнительных операций. Он также запрещает их участникам и руководителям регистрировать новые фирмы или становиться индивидуальными предпринимателями в течение трех лет. По состоянию на конец сентября текущего года, Банк России передал в Федеральную налоговую службу более 70 тысяч данных о подобных юрлицах и ИП.
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