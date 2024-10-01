Акционеры «Газпром нефти» одобрили дивиденды за I полугодие

Дивидендная политика компании подразумевает выплату акционерам дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности.
Число акций компании составляет 4,741 млн штук, таким образом на дивиденды компания направит 246,34 млрд рублей.
Финальные дивиденды компании по итогам 2023 года составили 19,49 рубля на акцию, суммарно с учетом выплат за девять месяцев — рекордные 102,43 рубля на акцию. В 2023 году «Газпром нефть» выплатила дивиденды за 2022 год в размере 81,94 рубля на акцию с учетом промежуточных дивидендов (69,78 рубля на акцию). Таким образом, за 2023 год они выросли на 25% в годовом сравнении.