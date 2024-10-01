Акционеры «Газпром нефти» одобрили дивиденды за I полугодие

Финальные дивиденды компании по итогам 2023 года составили 19,49 рубля на акцию, суммарно с учетом выплат за девять месяцев — рекордные 102,43 рубля на акцию. В 2023 году «Газпром нефть» выплатила дивиденды за 2022 год в размере 81,94 рубля на акцию с учетом промежуточных дивидендов (69,78 рубля на акцию). Таким образом, за 2023 год они выросли на 25% в годовом сравнении.