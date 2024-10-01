Акции Arenadata взлетели более чем на 20% в первый день торгов на Мосбирже

Спрос инвесторов на участие в IPO Arenadata многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона, сообщила компания. Книга заявок была покрыта в первый же день сбора заявок, писали «РБК Инвестиции» со ссылкой на источники. Капитализация Arenadata по итогам IPO составляет 19 млрд рублей, при этом аналитики оценили справедливую стоимость группы в два раза выше, в диапазоне 36−40 млрд рублей.