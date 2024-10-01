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Акции Arenadata взлетели более чем на 20% в первый день торгов на Мосбирже

Акции группы Arenadata взлетели почти на 21% в первый день торгов на Мосбирже, до 114,8 рубля. IT-компания в ходе IPO привлекла 2,7 млрд рублей, продав акции по цене 95 рублей за бумагу. Акции Arenadata включены во второй уровень листинга.

Источник: Freepik

Акции группы Arenadata в начале торгов на Мосбирже 1 октября выросли на 20,8% по отношению к цене IPO, до 114,8 рубля, следует из торговых данных. К 16:40 рост замедлился до 11,05%, бумаги торговались по 105,5 рублей.

Arenadata в ходе IPO привлекла порядка 2,7 млрд рублей. Акционеры компании предложили инвесторам к приобретению 28 млн акций по стоимости 95 рублей за бумагу. Акции Arenadata включены во второй котировальный список Мосбиржи.

Спрос инвесторов на участие в IPO Arenadata многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона, сообщила компания. Книга заявок была покрыта в первый же день сбора заявок, писали «РБК Инвестиции» со ссылкой на источники. Капитализация Arenadata по итогам IPO составляет 19 млрд рублей, при этом аналитики оценили справедливую стоимость группы в два раза выше, в диапазоне 36−40 млрд рублей.

Arenadata — разработчик инфраструктурного ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. Ее продукты используют российские компании в различных отраслях экономики: финансах, ретейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе, среди клиентов — «Магнит», Газпромбанк, X5 Group и другие.

Выручка Arenadata в первом полугодии 2024 года выросла в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, до 2,3 млрд рублей. OIBDA группы выросла до 601 млн рублей против отрицательного значения в 36 млн рублей годом ранее. В первой половине года была достигнута точка безубыточности по чистой прибыли, общая сумма показателя составила 608 млн рублей против убытка 75 млн рублей в 2023 году.