Выход за рамки: как малый бизнес преодолевает барьеры при масштабировании

Кадровый кризис год от года все острее: так, по данным портала hh.ru, число вакансий в стране за минувший год увеличилось на 30%, а резюме — только на 1%. Возможным решением для сегмента МСП может стать аутсорсинг персонала — привлечение его не на постоянную, а на сдельную работу. «Мы работаем в трех областях: аутсорсинг, управление складскими и производственными объектами, IT-разработки, — говорит генеральный директор кадрового маркетплейса Laborplace Влад Рылеев. — Через нас действительно можно быстро найти необходимый персонал на разовые работы». Аутсорсинг персонала может быть полезен, например, микропредприятиям, ведущим торговлю на маркетплейсах, отмечает эксперт. Такие компании несколько раз в месяц собирают товар и отправляют на склады маркетплейсов, держать для этих операций штат постоянных сотрудников экономически нецелесообразно.