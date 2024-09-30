ВВП РФ в 2024 году вырастет на 3,9%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Темп роста российской экономики по итогам 2024 года составит 3,9%. В 2025—2027 годах ожидается умеренная траектория роста ВВП РФ — 2,5−2,8% в год, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета.
«По итогам 2024 года темпы роста экономики сложатся на уровне 3,9% ВВП. В 2025—2027 годах экономическая динамика вернется на умеренную траекторию в 2,5−2,8%, и в дальнейшем рост продолжится темпом около 3,0−3,2% (2028−2030 годах) — то есть выйдет на траекторию, соответствующую национальным целям развития», — говорится в материалах.
В них также сказано, что в 2025 году доходы федерального бюджета вырастут на 11,6% и достигнут 40,29 трлн рублей. После этого «продолжится умеренный рост доходов федерального бюджета», сказано в материалах.
Расходы бюджета в 2025 году вырастут на 5,23% и достигнут 41,46 трлн рублей. В 2026 году их объем ожидается на уровне 44 трлн рублей (+5,77%), в 2027 — 45,9 трлн рублей (+4,32%).
Согласно материалам к проекту бюджета, «основным источником финансирования дефицита федерального бюджета будут выступать государственные заимствования Российской Федерации». При этом объем госдолга России останется на безопасном уровне.