ВВП РФ в 2024 году вырастет на 3,9%

«По итогам 2024 года темпы роста экономики сложатся на уровне 3,9% ВВП. В 2025—2027 годах экономическая динамика вернется на умеренную траекторию в 2,5−2,8%, и в дальнейшем рост продолжится темпом около 3,0−3,2% (2028−2030 годах) — то есть выйдет на траекторию, соответствующую национальным целям развития», — говорится в материалах.