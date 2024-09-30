Виртуальный драйв: как соцсети меняют рынок такси

Согласно Росстату, в июле 2024 года тариф за такси на километр увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом, достигнув 43,11 рублей. Нелегальные водители предлагают более конкурентоспособные цены, поскольку избегают комиссий агрегаторов и затрат на аренду автомобиля, поясняет председатель союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Это побуждает значительное количество клиентов переключаться на нелегальные каналы.