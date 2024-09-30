Виртуальный драйв: как соцсети меняют рынок такси

«Коммерсант» ознакомился с поступившим в адрес премьер-министра Михаила Мишустина обращением гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, в котором подчеркивается необходимость поддержать цифровизацию разрешительных процедур для пассажирского такси и внедрения экспериментальных правовых режимов.
По данным аналитического агентства «Прессиндекс», в России сформировалась широкая сеть для вызова такси через мессенджеры и соцсети. В Telegram действуют 234 группы и 29 чат-ботов, во «ВКонтакте» насчитывается около 3,8 тыс. соответствующих сообществ.
Согласно Росстату, в июле 2024 года тариф за такси на километр увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом, достигнув 43,11 рублей. Нелегальные водители предлагают более конкурентоспособные цены, поскольку избегают комиссий агрегаторов и затрат на аренду автомобиля, поясняет председатель союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Это побуждает значительное количество клиентов переключаться на нелегальные каналы.
Арсений Щельцин предупреждает, что использование таких нелегальных схем создает риски для безопасности пассажиров и водителей, так как отсутствует учет заказов и регистрация перевозчиков. По мнению первого заместителя главы комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, бюджет теряет около 30 млрд руб. из-за ухода таксистов в теневую экономику.
Принятый год назад закон «О такси» сравнительно затруднил пребывание на легальном рынке водителей, использующих личные автомобили, на фоне чего 72% из них выразили готовность уйти в тень, если требования для легализации останутся прежними, следует из опроса «Цифрового мира».
Президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин считает необходимым интегрировать самозанятых водителей в транспортное законодательство, упрощая процедуры с помощью цифровых технологий. В сотрудничестве с Минэкономики и Минтрансом, власти уже работают над созданием сервиса для цифрового обмена транспортными документами в сфере такси.
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