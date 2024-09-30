В Россию вернется французский коньяк

Отмечается, что предыдущий поставщик прекратил сотрудничество с Hardy в августе прошлого года, а к декабрю завершил распродажу всех оставшихся запасов.
Цены на коньяк Hardy будут варьироваться от 6 822 до 82 351 рублей за бутылку в зависимости от серии, уточнили в Ladoga. Компания намерена выручить не менее 70 миллионов рублей за первый год продаж.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров прокомментировал ситуацию на алкогольном рынке, отметив, что освободившиеся ниши быстро занимают конкуренты. Он добавил, что успех такого премиального бренда, как Hardy, будет зависеть от грамотной маркетинговой стратегии дистрибьютора.
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