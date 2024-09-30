В Думу внесли проект бюджета на 2025−2027 годы

Кабмин одобрил проект бюджета на заседании 24 сентября, 29 сентября объявил о планах направить его депутатам Госдумы. Вместе с главным финансовым документом в нижнюю палату парламента вносятся законопроекты бюджетного пакета — о бюджете Соцфонда и фонда обязательного медицинского страхования на те же 3 года, о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), социальном и медицинском страховании. Хотя бюджет рассчитан на 3 года, он вписан в план развития страны до 2030 года, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию в феврале.