Стало известно, как вырастут цены на услуги колдунов в России

К услугам таких специалистов стали обращаться крупные IT-компании. Они внедряют элементы гадания в процесс собеседований и даже нанимают штатных тарологов. На рынке появилась новая услуга — подготовка к общению с HR-тарологом, которую проводит другой таролог. Стоимость такой онлайн-консультации составляет 70 ₽ за минуту.