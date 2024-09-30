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Сбербанк поднял ставки по вкладам до года

Банк вернул максимальную ставку на сроках семь-девять месяцев по вкладу «Лучший%» на любые деньги и повысил доходность на сроках до года по «СберВкладу» при выполнении нескольких условий.

Источник: Вероника Сапожникова

Сбербанк с 30 сентября улучшил условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад» — максимальная ставка доступна на сроках до года на любые деньги и повышена до 20% годовых. Об этом «РБК Инвестициям» сообщила пресс-служба кредитной организации.

По вкладу «Лучший%» доступна ставка 20% годовых на сроках семь-девять месяцев как на «новые» деньги, так и на те средства, которые уже на вкладах в «Сбере» с линейкой «СберВклад». Ранее максимальная ставка 20% годовых по вкладу «Лучший%» применялась к деньгам, которых не было на вкладах банка в предыдущие два месяца при вложении сроком на три года.

По линейке «СберВклад» ставки на сроки до одного года распределяются следующим образом: от семи до девяти месяцев — до 20% годовых, от трех до шести месяцев — до 18,5% годовых, от десяти месяцев до одного года — до 18% годовых.

Для получения повышенных ставок по «СберВкладу» нужно выполнить несколько условий: получать зарплату или пенсию на карту банка, а также тратить по картам «Сбера» ₽30 тыс. в месяц и иметь платную подписку «СберПрайм». Максимальная доходность действует на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладе в Сбербанке. Ранее по «СберВкладу» действовала повышенная ставка 19% годовых на сроках семь — девять месяцев при выполнении тех же условий.

Минимальная сумма вложений по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» — ₽100 тыс.

Сбербанк вернул максимальные ставки на более короткие сроки — семь и девять месяцев, а также сравнял максимальные ставки на «старые» и «новые» деньги, прокомментировал новые ставки директор департамента Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков. По его словам, портфель средств физических лиц в Сбербанке на 26 сентября составляет ₽25,6 трлн.

На 28 сентября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. впервые превысила 15% годовых и составляет 15,08% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.

По данным на 27 сентября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:

  • на три месяца — 17,21% годовых;
  • на шесть месяцев — 18,21% годовых;
  • на год — 17,42% годовых.

В топ-10 банков по индексу «Финуслуг» ставки по всей линейке сроков выше:

  • на три месяца — 17,81% годовых;
  • на шесть месяцев — 18,8% годовых;
  • на год — 18,42% годовых.

Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», на прошлой неделе с 23 по 29 сентября о повышении ставок по вкладам объявили еще четыре системно значимых банка:

  • с 24 сентября ВТБ увеличил доходность до 21% годовых по «ВТБ-Вкладу» сроком на один год для новых клиентов, у которых в течение полугода не было вкладов и накопительных счетов в ВТБ, или тем, кто перечислит из других банков новые деньги — средства, которые в последние три месяца не были размещены в ВТБ;
  • с 26 сентября Газпромбанк улучшил условия по вкладам «Новые деньги» и «В плюсе» до 21% годовых при вложении средств сроком на один год;
  • с 27 сентября Совкомбанк установил максимальные ставки по вкладам «Осенний максимум с Халвой» и «Удобный» на уровне 23%;
  • с 27 сентября Промсвязьбанк улучшил ставки по вкладам «Мой доход» и «Сильная ставка» до 19,6% годовых со сроком шесть месяцев.