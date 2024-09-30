Сбербанк поднял ставки по вкладам до года

Для получения повышенных ставок по «СберВкладу» нужно выполнить несколько условий: получать зарплату или пенсию на карту банка, а также тратить по картам «Сбера» ₽30 тыс. в месяц и иметь платную подписку «СберПрайм». Максимальная доходность действует на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладе в Сбербанке. Ранее по «СберВкладу» действовала повышенная ставка 19% годовых на сроках семь — девять месяцев при выполнении тех же условий.