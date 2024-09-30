Сбер повысил до 20% максимальную ставку по вкладам до года

«Максимальная ставка теперь доступна на сроках до года на любые деньги и повышена до 20% годовых», — сообщил банк.
По линейке «СберВклад» ставки на сроки до одного года распределяются следующим образом: от 7 до 9 месяцев — до 20% годовых, от 3 до 6 месяцев — до 18,5% годовых, от 10 месяцев до 1 года — до 18% годовых.
«Мы услышали запросы наших клиентов и вернули максимальные ставки на более короткие сроки — семь и девять месяцев. А также сравняли максимальные ставки на “старые” и “новые” деньги. Теперь на любые средства клиент может претендовать на максимальные ставки», — рассказал Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.
По его словам, «Сбер» фиксирует очень большой интерес населения к сберегательным инструментам: с начала года банк привлек на 18,2% больше средств физических лиц на депозиты, чем годом ранее. Портфель средств физических лиц в Сбербанке на 26 сентября составляет 25,6 трлн рублей.
На прошлой неделе ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях как для новых, так и для действующих клиентов. Максимальная ставка по вкладу на год при некоторых условиях может достигать 21%.