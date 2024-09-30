МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россельхозбанк (РСХБ) возобновил прием заявок на IT-ипотеку, следует из сообщения пресс-службы банка.
«Россельхозбанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку. Прием заявок по IT-ипотеке доступен на платформе “Свое жилье” или портале “Свое село”», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что программа будет действовать до 31 декабря 2030 года по ставке 6%. «Клиент может получить от 3 до 9 млн рублей на срок до 30 лет при первоначальном взносе от 30%», — отмечается в сообщении.
Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе президента в 2022 году. За все время действия программы, согласно данным правительства, IT-специалистам выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд рублей.