Рост инвестпривлекательности IPO и SPO произошел вместе с усилением рисков

Авторы проанализировали данные о 185 сделках IPO и 88 сделках SPO за период с 1996 года по июль 2024 года. Результативность участия в IPO оценивалась с помощью двух параметров: рост акций к цене размещения в течение первого дня и относительная доходность инвестиций в следующие месяцы: в обоих случаях ситуация для покупателей акций улучшилась. В то же время в первой половине 2024 года обозначились негативные тенденции — это говорит о том, что инвесторам необходимо более строго подходить к выбору бумаг в ходе IPO и SPO.