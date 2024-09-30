Рост инвестпривлекательности IPO и SPO произошел вместе с усилением рисков

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Рост инвестиционной привлекательности IPO и SPO произошел при одновременном усилении рисков, что следует из увеличившегося разброса доходности акций в первые месяцы после начала торгов. Об этом говорится в совместном исследовании Лаборатории исследования рынка инвестиций (ЛИРИ) «Альфа-капитал» и экспертов РАНХиГС, посвященном рынку первичных размещений. Решением проблемы может стать диверсификация портфелей частных инвесторов и участие в размещениях через активно управляемые паевые фонды, считают специалисты.
Авторы проанализировали данные о 185 сделках IPO и 88 сделках SPO за период с 1996 года по июль 2024 года. Результативность участия в IPO оценивалась с помощью двух параметров: рост акций к цене размещения в течение первого дня и относительная доходность инвестиций в следующие месяцы: в обоих случаях ситуация для покупателей акций улучшилась. В то же время в первой половине 2024 года обозначились негативные тенденции — это говорит о том, что инвесторам необходимо более строго подходить к выбору бумаг в ходе IPO и SPO.
Расчеты также свидетельствуют, что доходность инвестиций в новой волне IPO положительно коррелирует со средней стоимостью сделок. Более крупные сделки, как правило, указывают на активность институциональных инвесторов, которым, по-видимому, удается в силу информационных преимуществ выбирать акции с более высокой будущей доходностью.
При этом за последние два года существенно изменился характер рынка — компании стали чаще использовать IPO и SPO для привлечения капитала, а новые сделки в среднем уступают размещениям прошлых лет по размерам. В условиях санкций и почти полного отсутствия нерезидентов сделки проводятся исключительно на российских биржах, где активными покупателями акций выступают частные инвесторы.
«Новое исследование наглядно демонстрирует практическую ценность институционального инвестирования на многообещающем рынке публичных размещений акций. При этом самостоятельно частному инвестору зачастую сложно беспристрастно и в полной мере оценить перспективы и риски IPO-SPO: профессиональная экспертиза и фундаментальный научный анализ здесь особенно важны», — прокомментировала генеральный директор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева.
Как добавил заведующий лабораторией ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов, подход к анализу избыточной (сверх бэнчмарка) доходности инвестирования в публично размещаемые акции на примере ПИФов и их инвесторов позволяет обосновать довольно смелое предположение о том, что в подобных инвестициях активно-управляемые стратегии более информированных инвесторов имеют преимущества перед пассивными стратегиями на основе автоматического инвестирования в каждое новое размещение акций.