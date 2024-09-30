Россиян предупредили о росте цен на сельхозпродукцию

По его словам, торговым сетям уже прислали оповещение о том, что повышение составит около 5−10%. На это также повлияет рост расходов на логистику, электроэнергию, газ и дизельное топливо, добавил эксперт. Однако он добавил, что причин для тревоги нет, потому что падение объема урожая не критичное.