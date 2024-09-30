Рекомендованный доход для обслуживания ипотеки превысил 103 тысячи рублей

«В соответствии с проведенным исследованием НБКИ, по состоянию на 1 августа 2024 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита со среднерыночными параметрами (размер, ставка, срок), составил 103,2 тысячи рублей, немного увеличившись (на 1,5%) по сравнению с 1 января 2024 года (101,6 тысячи рублей)», — говорится в сообщении.
Согласно релизу, по сравнению с началом года средний размер ипотеки в стране по состоянию на 1 августа 2024 года снизился на 16,7%, до 3,32 миллиона рублей, а ее срок — на 4,2%, до 289,5 месяцев. В свою очередь средневзвешенная ставка по ипотеке за тот же период, напротив, выросла на 2,3 процентного пункта, до 10,2%.
Отмечается, что самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, зафиксирован в Москве (223,9 тысячи рублей), Московской области (140,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (133,8 тысячи рублей), Ленинградской области (108,2 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском АО (105,1 тысячи рублей).
В региональном разрезе наиболее серьезную динамику роста рекомендованного семейного дохода продемонстрировали Москва (+20,8%), Самарская (+9,1%), Новосибирская (+8,8%), Волгоградская (+7,5%) и Оренбургская (+7,3%) области, а также Санкт-Петербург (+5,5%). При этом в ряде регионов значение данного индикатора, напротив, снизилось, в том числе в Приморском крае (-12,1%), Башкирии (-9,2%), а также в Тюменской (-7,0%), Иркутской (-6,5%) и Кемеровской (-3,8%) областях.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, на фоне увеличения рассчитываемого НБКИ индикатора комфортного обслуживания ипотеки растут и реальные доходы граждан. «Поэтому говорить о существенном ухудшении ситуации с обслуживанием ипотечных кредитов пока не приходится. Вместе с тем, заемщикам важно продолжать контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни», — отметил он.