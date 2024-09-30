Рекомендованный доход для обслуживания ипотеки превысил 103 тысячи рублей

Согласно релизу, по сравнению с началом года средний размер ипотеки в стране по состоянию на 1 августа 2024 года снизился на 16,7%, до 3,32 миллиона рублей, а ее срок — на 4,2%, до 289,5 месяцев. В свою очередь средневзвешенная ставка по ипотеке за тот же период, напротив, выросла на 2,3 процентного пункта, до 10,2%.