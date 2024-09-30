Раскрыто, зачем бизнесу дали возможность платить налог в 1%

Однако некоторые бизнесмены тем временем воспользовались ситуацией и просто сменили место регистрации, практически обнулив отчисления в бюджет. На этом фоне Министерство финансов предложило сохранять в течение трех лет прежние ставки налогов для тех, кто решил перерегистрироваться. При этом инициатива означает, что добросовестные предприниматели, вышедшие на новый для себя рынок, не смогут воспользоваться льготой.