Раскрыто, зачем бизнесу дали возможность платить налог в 1%

По его словам, каждый регион вправе самостоятельно принимать решение о том, что ему более выгодно: собирать налог в полном объеме или создавать условия для ускоренного развития малого предпринимательства.
Как отметил юрист, льготное налогообложение позволяет обеспечить существенный рост товаров и услуг, насытить внутренний рынок, развить конкуренцию и организовать новые рабочие места.
Однако некоторые бизнесмены тем временем воспользовались ситуацией и просто сменили место регистрации, практически обнулив отчисления в бюджет. На этом фоне Министерство финансов предложило сохранять в течение трех лет прежние ставки налогов для тех, кто решил перерегистрироваться. При этом инициатива означает, что добросовестные предприниматели, вышедшие на новый для себя рынок, не смогут воспользоваться льготой.
«В последние годы у ФНС выработались четкие алгоритмы по выявлению лиц, извлекающих неосновательную налоговую выгоду. Нынешний уровень цифровизации позволяет ФНС без труда устанавливать уклонистов, которые всеми способами снижают налоговые платежи, не имея при этом никакой деловой цели. Нужно только распространить эту практику на релокантов, и тогда не потребуются никакие моратории», — заключил Хаминский.
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