Раскрыто, чем хороша и чем плоха квартира на первом этаже

Кому подходит первый этаж
Квартира на первом может заинтересовать людей, родившихся и выросших в сельской местности, привыкших жить поближе к земле. Важным фактором для них является возможность создать ощущение придомовой территории посредством высадки под окном клумбы с цветам или кустарников.
Причиной привлекательности данного вида жилья для многодетных семей является сравнительно невысокая цена трех- и четырехкомнатных квартир и удобство доступа.
Кроме того, первый этаж может подойти для таких категорий покупателей, как пожилые люди, лица с ограниченными возможностями, страдающие клаустрофобией и испытывающие страх перед лифтами.
Минусы жилья на первом этаже
Проблема чистоты и шума. Лестничная площадка на первом этаже, как правило, является проходным участком подъезда, на ней интенсивнее скапливается грязь. В квартире будет слышно, как хлопают двери. В окна будут отчетливо доноситься звуки двигателей машин, криков детей на детской площадке и разговоров взрослых. Кроме того, при наличии рядом оживленных трасс, с них будут постоянно лететь пыль и выхлопные газы.
Проблему чистоты помогут решить роботы-мойщики, а с шумом позволят частично справиться тройные стеклопакеты и звукоизоляция стен и дверей.
При этом важно учитывать, что наличие или отсутствие перечисленных выше проблем будет зависеть от конкретного района, планировки дома и созданной вокруг него инфраструктуры, а также от личных качеств соседей.
Плохая освещенность и отсутствие балкона. Возле некоторых домов, особенно в старом фонде, могут расти большие деревья или густые кустарники. Осенне-зимний период на первых этажах таких объектов проходит с постоянно включенным светом.
Кроме того, планировка первых этажей старого фонда не всегда предусматривает балконы и лоджии.
Чтобы избежать указанные выше нюансы, следует выбирать квартиру, перед окнами которой высажены молодые растения и при этом имеется балкон или лоджия. Вырубить зеленые насаждения на придомовой территории будет достаточно сложно, так как придется предварительно получить множество справок и разрешений.
Риск краж и дефицит приватности. Выбирая квартиру на первом этаже, следует учитывать наличие риска проникновения в нее воров в связи с большей доступностью по сравнению с другими этажами. Помимо установки на окна решеток, современным способом снижения данного риска является внедрение охранных сигнализаций, видеокамер, а также использование системы «умный дом», которая оповестит о наличии в квартире посторонних и сделает их фото.
Еще одним фактором, который может доставить дискомфорт при проживании на первом этаже, является нарушение приватности частной жизни любопытными взглядами соседей либо прохожих. Справится с этим помогут плотные шторы, жалюзи, а также рольставни.
Проблемы из подвала. В некоторых домах на первом этаже могут быть холодные полы и сырость. Причиной этого является недостаточная утепленность подвальных помещений и протекающие трубы.
Первую проблему позволит решить хорошее утепление полов, а вторую — обращение в управляющую компанию (УК), которая обязана устранить протечки.
Кроме того, существует риск, что из подвала в квартиру могут проникнуть насекомые, например, тараканы, мокрицы и слизни, а также грызуны, которые с наступлением холодов будут стремиться поближе к теплу и влаге.
В данном случае также следует обращаться в УК с требованием устранить в подвале источники сырости и обработать его и подъезды специальными химическими средствами. Нелишним будет оповестить о незваных гостях из подвала и других жильцов дома, так как проблема может распространиться и на другие этажи.
Опасность засоров канализации. Брошенные жильцами верхних этажей в канализацию неподходящие для смыва предметы нередко приводят к засорам труб. При этом их содержимое выплескивается из сантехники жильцов первых этажей.
Исключить риск возникновения данной проблемы позволит специальное устройство — «обратный клапан». Его монтируют на выходе из канализационных труб в стояк и он не позволяет стокам течь в квартиру.
Плюсы первых этажей
Лучшая цена. Стоимость является наиболее распространенной причиной приобретения квартир на первых этажах. В России у людей есть стойкое мнение, что первые и последние этажи проблемнее остальных. Поэтому их изначально выставляют на рынок по более низкой цене.
Вместе с тем, немаловажную роль играет дата постройки и проекта дома и микрорайона, а также расположение самой квартиры. В домах новой планировки первые этажи, как правило, расположены высоко и имеют лоджию.
Экономия. Проживание на первом этаже не предполагает плату за пользование лифтом. Дешевле обойдутся и услуги грузчиков и доставщиков при покупке габаритных предметов, например, мебели.
В многоквартирных домах система отопления функционирует так, что тепло подается снизу вверх. Поэтому элементы отопления на первых этажах, как правило, более горячие по сравнению с верхними. Также внизу более сильный напор воды.
Наличие участка с землей. Жители квартир на первых этажах имеют возможность создавать и видеть вокруг себя больше зеленых насаждений.
По общему правилу, пространство под окнами считается общедомовой собственностью, но нередко жильцам первых этажей с окнами, выходящими на эти участки, разрешают высаживать цветы и кустарники.
Удобство входа и выхода. Как было сказано в начале, квартиры на первом этаже востребованы среди семей с маленькими детьми. Родителям удобнее выносить и заносить коляски, велосипеды и самокаты. Им требуется меньше времени, чтобы вывести малышей на прогулку. Также отсутствуют опасения, что, став постарше, дети будут заходить в лифт одни.
В плане доступа к квартире первые этажи также удобны для пожилых людей и маломобильных лиц.
Кроме того, первый этаж является более безопасным в случае ЧП, например, при взрыве газа или пожаре. Его жители смогут быстрее выбраться через окна и при этом без серьезных последствий для здоровья.
Минимум проблем с соседями. Первый этаж позволяет без оглядки на соседей передвигать мебель и другие тяжелые предметы, заниматься спортом и производить другие действия, не опасаясь жалоб.
В случае затопления квартиры можно не опасаться претензий и требований компенсация ремонта.
Как выбрать квартиру на первом этаже
Выбор квартиры на первом этаже предполагает взвешенный подход. Следует оценить все факторы в комплексе, например, местоположение района, где находится дом, в какую сторону выходят окна квартиры, имеется ли система видеонаблюдения, как работает управляющая компания, в каком состоянии находятся подъезд и подвал.
Если предложенная продавцом цена ниже рыночной, дом расположен в тихом районе или на огороженной территории, окна квартиры выходят в уютный и спокойный двор без высокой растительности, есть балкон или лоджия, подъезд хорошо закрывается и в нем сидит консьерж, а подвальное помещение сухое, теплое и без насекомых с грызунами, то стоит задуматься о покупке.
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