Раскрыто, чем хороша и чем плоха квартира на первом этаже

Если предложенная продавцом цена ниже рыночной, дом расположен в тихом районе или на огороженной территории, окна квартиры выходят в уютный и спокойный двор без высокой растительности, есть балкон или лоджия, подъезд хорошо закрывается и в нем сидит консьерж, а подвальное помещение сухое, теплое и без насекомых с грызунами, то стоит задуматься о покупке.