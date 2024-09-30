Прогноз инфляции в России на октябрь 2024 года: что ожидает экономику

Инфляция по итогам сентября ожидается в районе 0,3% м/м и 8,42% г/г. В октябре месячные темпы инфляции обычно складываются выше, рассказала Финансам Mail Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
По ее словам, дезинфляционный эффект августа-сентября в ценах на продукты питания исчерпывается. Он и так в этом году проявился слабее, чем обычно.
«По непродовольственным товарам одним из вероятных триггеров ускорения роста цен может стать резкое повышение утилизационного сбора на новые иностранные автомобили с 1 октября — на 70−85%. Сохраняется влияние таких проинфляционных факторов, как затруднения с трансграничными платежами и логистикой, которые отражаются в удорожании импортируемой продукции, дефицит рабочей силы, возросшие затраты на топливо и транспорт», — отметила Ольга Беленькая.
Аналитик добавила, что сдерживающим фактором для инфляции является жесткая ДКП ЦБ. В сентябре ключевая ставка была повышена до 19%, и регулятор допускает ее дальнейшее повышение на октябрьском заседании, напомнила она.
Это способствует формированию сберегательных настроений у населения и замедлению темпов роста розничного кредитования, то есть, хотя потребительская активность остается на высоком уровне, ее рост несколько замедляется.
«Мы полагаем, что в октябре инфляция ускорится примерно до 0,5% м/м, а в годовом выражении замедлится до 8,1%. По итогам года ожидаем инфляцию в диапазоне 7−7,5%», — заключила Ольга Беленькая.
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