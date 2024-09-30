Платежи россиян за ЖКХ с 1 июля 2025 года вырастут на 12%

«В 2025 году индексация совокупного платежа граждан будет формироваться от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен (тарифов) в сфере газоснабжения и в электроэнергетике… С учетом этих факторов индекс платы граждан за коммунальные услуги прогнозируется в 2025 году на уровне 11,9%, в 2026 году — 5,4%, в 2027 году — 4,8%», — говорится в подготовленном министерством прогнозе социально-экономического развития страны, который в понедельник внесли в составе бюджетного пакета в Госдуму.
Согласно прогнозу ведомства на 2025-й и плановый период 2026—2027 годов, электроэнергия для населения в среднем подорожает с 1 июля 2025 года на 12,6%, 2026-го — на 5,2%, 2027-го — на 4%. А тарифы на газ поднимутся с 1 июля будущего года на 10,3%.