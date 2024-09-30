Платежи россиян за ЖКХ с 1 июля 2025 года вырастут на 12%

«В 2025 году индексация совокупного платежа граждан будет формироваться от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен (тарифов) в сфере газоснабжения и в электроэнергетике… С учетом этих факторов индекс платы граждан за коммунальные услуги прогнозируется в 2025 году на уровне 11,9%, в 2026 году — 5,4%, в 2027 году — 4,8%», — говорится в подготовленном министерством прогнозе социально-экономического развития страны, который в понедельник внесли в составе бюджетного пакета в Госдуму.