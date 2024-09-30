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Песков считает закономерным рост торговли РФ и Ирана

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Товарооборот России и Ирана растет, поскольку обе страны заинтересованы в развитии отношений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

«У нас развиваются наши торгово-экономические отношения с Ираном, развиваются они во всех областях, разумеется, и торговля тоже, объемы взаимной торговли растут», — констатировал представитель Кремля. По его мнению, «это обычный процесс двух государств, которые заинтересованы в двусторонних отношениях».

Таким образом Песков прокомментировал появившиеся сообщения о том, что после волны взрывов устройств связи в Ливане Иран якобы стал проводить больше закупок в РФ и Китае. Представитель Кремля усомнился в достоверности источников: «Вряд ли. Я не знаю, насколько достоверны эти источники».