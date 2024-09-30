Песков считает закономерным рост торговли РФ и Ирана

Таким образом Песков прокомментировал появившиеся сообщения о том, что после волны взрывов устройств связи в Ливане Иран якобы стал проводить больше закупок в РФ и Китае. Представитель Кремля усомнился в достоверности источников: «Вряд ли. Я не знаю, насколько достоверны эти источники».