Песков считает закономерным рост торговли РФ и Ирана

«У нас развиваются наши торгово-экономические отношения с Ираном, развиваются они во всех областях, разумеется, и торговля тоже, объемы взаимной торговли растут», — констатировал представитель Кремля. По его мнению, «это обычный процесс двух государств, которые заинтересованы в двусторонних отношениях».
Таким образом Песков прокомментировал появившиеся сообщения о том, что после волны взрывов устройств связи в Ливане Иран якобы стал проводить больше закупок в РФ и Китае. Представитель Кремля усомнился в достоверности источников: «Вряд ли. Я не знаю, насколько достоверны эти источники».