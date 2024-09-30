Оптовые цены на газ в РФ для всех категорий потребителей вырастут на 10,3% с 2025 года

«С целью обеспечения надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения индексация в 2025 году оптовых цен на газ для всех категорий потребителей будет проведена на уровне 10,3% (к уровню на 1 сентября 2024 года)», — говорится в прогнозе.
При этом регулируемые цены на газ организаций электроэнергетики и предприятий ЖКХ проиндексируют еще на 11% с 1 июля 2025 года для обеспечения равномерности распределения налоговой нагрузки между промышленными потребителями. Это также уберет дифференциацию размера оптовых цен на газ внутри категории прочих потребителей, отмечает Минэкономразвития.
Таким образом, произойдет «рост оптовой цены на газ на 21,3% с 1 июля 2025 года для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ, для прочих промышленных потребителей — на 10,3%», говорится в прогнозе.
Однако рост оптовых цен на газ в России вернется к исторически принятым значениям в 2026—2027 годах, не превышающим прогнозную годовую инфляцию. Так, для всех потребителей оптовая цена на газ с 1 июля 2026 года увеличится на 4,3%, а с 1 июля 2027 года — на 4%.
«Индексация тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям будет увеличена на 5% в 2025, 2026 и 2027 годы относительно размера прогнозной среднегодовой инфляции. В то же время в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций тариф будет определяться, исходя из экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки», — добавляется в документе. Индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным газопроводам в 2025 году, согласно прогнозу, составит 11,3%, в 2026 году — 9,3%, в 2027 году — 9%.
Об индексации цен на газ в РФ
С 1 июля 2024 года оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) были индексированы на 11,2%.
При этом c 1 декабря 2023 года на 10% также была увеличена оптовая цена на газ для некоторых категорий промышленных потребителей для формирования у производителей газа доходов для покрытия дополнительного роста налогов. В целях сглаживания влияния динамики цен на газ на экономику данное повышение не распространялось на предприятия электроэнергетики и организации ЖКХ, а также на население.