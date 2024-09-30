Оптовые цены на газ в РФ для всех категорий потребителей вырастут на 10,3% с 2025 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) в РФ с 1 июля 2025 года будут индексированы на 10,3%, а в 2026 году — на 4,3%, следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Это необходимо для продолжения надежных поставок и подключения новых регионов к газу.