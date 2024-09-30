Объем запасов газа в ПХГ Европы превысил 94,1%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Объем запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысил 94,1%, но отстает от рекордных уровней 2019 года, когда ПХГ были заполнены на 96,2%. Закачка газа в ПХГ в сентябре сильно замедлилась, находясь на минимуме с 2011 года. Газ на бирже в Европе торгуется по цене $440 за 1 тыс. куб. м.
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 28 сентября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 151 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 45 млн куб. м.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 94,18% (на 4,35 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 104,4 млрд куб. м газа.
Погода в ходе нынешней недели в Центральной и Западной Европе ожидается немного прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре подросла до 18%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь перешли к росту. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 31% от максимума. Средняя цена закупки газа в августе в Европе составила $437 за 1 тыс. куб. м, а в сентябре — около $414.