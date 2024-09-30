Новак заявил, что РФ в состоянии пережить любые цены на нефть

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия в состоянии пережить любые цены на нефть, в том числе длительный период ее низкой стоимости. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналистке Хедли Гэмбл для телеканала Al Arabiya.
«Мы переживем любые цены», — отметил он.
«Вы знаете, я хочу сказать, что в целом стратегически у нас идет снижение зависимости нашей экономики от углеводородов, от нефти, от газа. Если раньше, например, доходы бюджета составляли более 50% от продажи на экспорт наших энергетических ресурсов, то сейчас они менее 30%», — сказал он, комментируя утверждение, что Россия не сможет справиться с длительным периодом низких цен.
Новак напомнил, что в 2023 году экономика России выросла на 3,9%, что выше среднемировых темпов, в том числе Европы и США. В этом году за семь месяцев ВВП выросло на 4,4%.
«Да, мы слышим разные мнения по экономике. Взять тех же экономистов, которые каждый год прогнозируют темпы роста мировой экономики. И по странам, в том числе по России, они в течение года десять раз меняют свои оценки. Это те экономисты, которые под факт как бы подводят свои прогнозы», — сказал Новак.