Новак заявил, что РФ в состоянии пережить любые цены на нефть

«Да, мы слышим разные мнения по экономике. Взять тех же экономистов, которые каждый год прогнозируют темпы роста мировой экономики. И по странам, в том числе по России, они в течение года десять раз меняют свои оценки. Это те экономисты, которые под факт как бы подводят свои прогнозы», — сказал Новак.