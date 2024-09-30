Не по рынку ставка. ЦБ оценил эффективность программ льготного кредитования

Показательно и то, что к середине года почти по половине портфеля кредитов с фиксированной ставкой стоимость обслуживания не превышала 10% годовых. Часть из них была выдана по рыночным ставкам, когда их уровень был ниже (44% — до 1 октября 2023 года), на госпрограммы с субсидируемой ставкой пришлось 25,9% портфеля, на кредиты аффилированным заемщикам — 4,8%, кредиты строительным компаниям — 14%. В итоге на 1 июля доля кредитов по ставке менее 5% годовых составляла 21,3%, по ставке 5−10% — 28,5%, по ставке 10−15% годовых — 15,7%, по ставке 15−20% (на тот момент ставка ЦБ составляла 16%) — 28,3%, по более высоким — лишь около 6%.