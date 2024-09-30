Не по рынку ставка. ЦБ оценил эффективность программ льготного кредитования

Экономические дисбалансы, связанные с льготным кредитованием, в экономике РФ сильнее, чем можно было бы предполагать исходя из статистических данных, констатирует ЦБ в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов» (свежая версия документа опубликована в пятницу и входит в бюджетный пакет, который будет внесен в Госдуму сегодня, основные же сценарии прогноза ЦБ «Ъ» описывал 29 августа). Большой объем льготных кредитов препятствует охлаждению кредитования — ключевая ставка действует лишь на часть заемщиков, поэтому требуется сильнее повышать ее, чтобы повлиять на кредитование, спрос и инфляцию.
Эффективность льготных программ также остается предметом дискуссий — их инициаторы, как правило, исходят из необходимости бюджетной поддержки отраслей, но льготные кредиты оказывают больший эффект, чем прямые бюджетные расходы (так как позволяют привлекать большие объемы средств).
В ЦБ полагают, что такой инструмент эффективен лишь в течение ограниченного времени и только для краткосрочных кредитов — иначе совокупные затраты на субсидирование таких кредитов могут оказаться сопоставимы с суммой займов.
Помимо роста бюджетных расходов, льготные кредитные программы вызывают «эффект замещения» (когда заемщики, которые были бы готовы привлекать кредиты на рынке, пользуются льготными), а снижение ставки для одних групп заемщиков сопровождается ее повышением и для остальных — в итоге за льготный кредит платят как налогоплательщики, так и «нельготные» заемщики. Для ДКП льготные программы не только снижают ее эффективность (более высокая ставка действует не на всех), но и ограничивают возможности стимулирования спроса во время спада (когда население и компании избегают наращивать долговую нагрузку).
По данным ЦБ, в РФ объем льготных кредитов заметно вырос с 2020 года, когда он составлял менее 2% ВВП — к началу 2024 года показатель приблизился к 8% ВВП (см. график). Этот рост сопровождался увеличением кредитования в рамках программы безадресной льготной ипотеки. К моменту завершения программы на такие займы приходилась большая часть портфеля льготных кредитов — 9 трлн руб. из 14 трлн руб., остальное — это кредиты субъектам МСП, АПК и прочие корпоративные кредиты. В общем портфеле доля субсидируемых займов в конце 2023 года превысила 15%.
Показательно и то, что к середине года почти по половине портфеля кредитов с фиксированной ставкой стоимость обслуживания не превышала 10% годовых. Часть из них была выдана по рыночным ставкам, когда их уровень был ниже (44% — до 1 октября 2023 года), на госпрограммы с субсидируемой ставкой пришлось 25,9% портфеля, на кредиты аффилированным заемщикам — 4,8%, кредиты строительным компаниям — 14%. В итоге на 1 июля доля кредитов по ставке менее 5% годовых составляла 21,3%, по ставке 5−10% — 28,5%, по ставке 10−15% годовых — 15,7%, по ставке 15−20% (на тот момент ставка ЦБ составляла 16%) — 28,3%, по более высоким — лишь около 6%.
Отдельно в ЦБ оценивают эффект безадресной льготной ипотеки: было выдано 1,6 млн кредитов на общую сумму 6 трлн руб., что позволило заемщикам приобрести 76 млн кв. метров жилья.
Предложение, однако, росло медленнее, что вызвало резкий рост цен на недвижимость (на первичном рынке — почти вдвое, существенно выше роста зарплат и инфляции). Ценовая доступность жилья для населения снизилась — рост цен полностью перекрыл преимущества низких ставок по льготной ипотеке, заключают в ЦБ. Бюджетные расходы по программе уже составили 0,5 трлн руб., до погашения кредитов бюджет может потратить еще до 1,2 трлн руб.— это четверть от объема выдачи.
Эффекты от программ поддержки корпоративного кредитования регулятор оценивает мягче — они не дают столь сильных искажений рынка (спрос менее концентрирован, а инвестпроекты могут способствовать росту предложения), отдельные же программы оказались эффективными при умеренной нагрузке на бюджет. В пример в ЦБ приводят программы ФОТ 0 и ФОТ 2.0, которые применялись во время пандемии — регулятор полагает, что они позволили не допустить резкого провала в занятости.